Stefanie Hertel: „Ich brauch keinen Glamour“

Neben Ihrer Musik, die Sie seit 40 Jahren machen, haben Sie bei „Let’s Dance“ und „The Masked Singer“ mitgemacht, und am Samstag moderieren Sie nun mit Karl Ploberger eine Gartenshow.

Ich bin ein Mensch, der die Vielfalt braucht, sonst wird mir langweilig – jetzt habe ich auch mit meiner Familie eine Countryband More Than Words gegründet, wir machen Country-Rock. Und jetzt freue ich mich wirklich sehr, dass sich diese Gelegenheit bietet und ich in „Die Gartenparty der Stars“ – eine Show, die man so noch nicht gesehen hat – wieder eine völlig neue Facette von mir zeigen kann.