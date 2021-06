Der SK Sturm ist Meister - auf der Konsole

In einem Herzschlagfinale sicherten sich die Schwarz-Weißen am Sonntag am Nachmittag den Meistertitel in der eBundesliga. Das Finale wurde in Anlehnung an die echte Fußball-Bundesliga im seit drei Jahren bestehenden Meisterschaftsmodus mit Grund- und Finaldurchgang ausgetragen. Und wie am „echten“ Rasen wussten die Grazer - vertreten durch Philipp Gutmann, Ajdin Islamovic, Muhittin Yösavel und Marcel Martinelli - auch am virtuellen Untergrund zu überzeugen. Sturm, das als Führender des Grunddurchgangs in das Finale gegangen war, setzte sich im Showdown im PlayStation-Spiel FIFA gegen die Wiener Austria durch.