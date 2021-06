Corona-Impfungen: Woche der Rekorde in Vorarlberg

All jene, die geimpft sind, bittet die Gesundheitslandesrätin, für die Impfung auch im Familien- sowie im Freundes- und Bekanntenkreis zu werben und weitere Menschen zu überzeugen: „Denn jede einzelne Impfung hilft, diese Pandemie endlich hinter uns zu lassen“, betont Rüscher. Wer sich jetzt auf dem Online-Portal des Landes registrieren lasse, werde bereits zeitnah die Einladung zum konkreten Impftermin erhalten. Das gilt auch für junge Menschen: „12- bis 15-Jährige, die sich anmelden, können mit einem Impfangebot noch vor dem Start in die Sommerferien rechnen“, verspricht Rüscher. Insgesamt haben in Vorarlberg knapp 190.000 Menschen zumindest eine Teilimmunisierung erhalten, knapp 89.000 wurden bereits zweimal gepikst. Auf der Online-Plattform registriert sind aktuell rund 236.000 Personen (inklusive der Geimpften) - das vom Land ausgegebene Minimalziel sind 280.000.