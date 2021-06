Wohnraum in Niederösterreich ist begehrt

32.136 Menschen zogen 2020 aus den übrigen acht Bundesländern nach Niederösterreich, während 26.741 „auszogen“. Das ist dennoch das bundesweit größte Plus, gefolgt vom Burgenland mit 2132 neuen Bürgern. Wien verlor im selben Zeitraum am meisten Einwohner an andere Bundesländer – ein Minus von 3431 Personen. Auch Salzburger und Tiroler suchten ihr Glück verstärkt jenseits der eigenen Landesgrenzen. Nicht berücksichtigt sind in diesen Zahlen „natürliche“ Zu- und Abgänge durch Geburten sowie Sterbefälle und Zuwanderer.