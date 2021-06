Rasids Wunschziel heißt jetzt Serie A

Venedig-Interesse?

Jetzt trainiert Rasid in der Heimat. „Eine Woche Urlaub, dann wird wieder geschuftet. Ich bin bereit für ein neues Abenteuer, bin selbst gespannt, wo es mich hinziehen wird“, sagt der Familienvater und betont: „Ich habe in zehn verschiedenen Ländern gespielt – aber einmal in Italien aufzulaufen, wäre mein Traum!“ Mit Serie-A-Klub Venedig hatte es ja bereits im vergangenen Jahr Kontakt gegeben. . .