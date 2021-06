333 Neuinfektionen in Österreich in 24 Stunden Kopieren

Die meisten Neuinfektionen gab es in Wien mit 101 neuen Fällen, gefolgt von Niederösterreich mit 58, Oberösterreich mit 46, Tirol mit 43 und der Steiermark mit 42. Vorarlberg verzeichnete 18 Neuinfizierte, Salzburg 14 und Kärnten elf. Das Burgenland verzeichnete am Freitag erstmals seit August des Vorjahres im 24-Stunden-Vergleich keine Neuinfektion mit dem Coronavirus. Insgesamt wurden in den vergangenen 24 Stunden 411.644 PCR- und Antigenschnell-Tests eingemeldet.