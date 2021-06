Jeder fünfte Badeunfall bei Kindern ist tödlich

Pack die Badehose ein . . . Nachdem die Bäder coronabedingt lange geschlossen waren und der Mai ins Wasser fiel, genießen wir das kühle Nass heuer besonders. Doch auf die Kleinen lauern in Pools, Badeteichen und Seen auch Gefahren. Daher oberstes Gebot, wenn man mit Kindern am Wasser ist: Sie dürfen – auch wenn sie schwimmen können – in der Nähe von Gewässern nicht unbeaufsichtigt bleiben.