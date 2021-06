Wieder weniger Impfdosen für Oberösterreich

Steiniger Weg

Der Plan ist, bis Ende Juli fast 70 Prozent der Über-15-Jährigen in Oberösterreich zu immunisieren. Doch der Weg dahin ist steinig, weil in zwei Juniwochen fast nur Zweitimpfungen passieren werden. In der Freitags-„Krone“ lesen Sie die Hintergründe und Experten-Meinungen.