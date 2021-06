Mini-Blackout in Supermarkt: Kunden „eingesperrt“

Gelassene Stimmung

Im Einkaufszentrum waren wegen des Fronleichnamstages besonders viele Kunden unterwegs - sie alle wollten dort noch rasch vor dem Feiertag einkaufen. Doch dann ruckelte und zuckelte es an den Kassen. Das Förderband kam zum Stillstand! Und auch die Türen ließen sich nicht mehr öffnen. Bemerkenswert geduldig, ja stoisch nahmen die „Eingeschlossenen“ das hin. Auch eine Kundschaft, die offenbar in einem Aufzug eingeschlossen war, geriet nicht in Panik.