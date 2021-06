Gondel-Drama: Frühere Unfälle rücken ins Blickfeld

Die Ermittlungen rund um das Seilbahnunglück am Lago Maggiore in Norditalien mit 14 Todesopfern ziehen weitere Kreise. Die mit der Untersuchung beauftragte Staatsanwaltschaft der Kleinstadt Verbania prüft nun auch zwei Unfälle, die sich in der Vergangenheit am Berg Mottarone ereignet hatten. Betroffen war der Vergnügungspark „Alpyland“: Die Sommerrodelbahn steht im Besitz des Eigentümers der Seilbahn Ferrovie del Mottarone, der nach dem Unglück drei Tage lang in Untersuchungshaft genommen worden war.