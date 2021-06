Die kleine Botin sammelt Sonnenstrahlen!

Das sind die „Sonnenstrahlen“, die lange, graue, kalte Tage erhellen und Krisen und unsichere Phasen leichter erträglich machen. Es ist eine schöne Abendroutine geworden, den Tag noch mal gedanklich durchzugehen und das zu notieren, was richtig schön und nährend war. Gerade im Frühjahr 2021, das unterdurchschnittlich kühl verläuft und immer noch durch die Pandemie und einige Alltagseinschränkungen geprägt ist, sind gesammelte Glücksmomente, die mir den Tag erhellen, immens wichtig und machen mir bewusst, wie viele schöne Eindrücke das Leben schenkt. „Und während Frederick so von der Sonne erzählte, wurde den vier Mäusen schon viel wärmer.“ Was im Bilderbuch so einfach klingt, das klappt auch im (Mama-)Alltag, versprochen!