Kommentar zu Hofer: Keine Alternative mehr

Obmannwechsel in der FPÖ - so gut wie immer Umstürze. Man erinnere sich, wie Haider Steger davonjagte.Erinnere sich an Parteiobleute von Haiders Gnaden, die bald wieder davongejagt wurden. Aber vor allem an Knittelfeld. Und an Ibiza. Kaum mehr als zwei Jahre nachdem Heinz-Christian Strache mit zunächst noch wenig Schimpf, aber schon viel Schande zurücktreten musste und ihm der biedere Norbert Hofer, der sich bei den Präsidentschaftswahlkämpfen zuvor davor wacker geschlagen hatte folgte, ist dieser auch schon Geschichte.