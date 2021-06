Norbert Hofer: Vom Ingenieur zum FPÖ-Obmann

Zur Person: Norbert Hofer, geboren am 2. März 1971 in Vorau (Stmk) und aufgewachsen in Pinkafeld (Bgld.), wo er auch weiterhin zu Hause ist. In zweiter Ehe verheiratet, Vater von vier Kindern, gelernter Flugzeugtechniker, 1995 Stadtparteiobmann von Eisenstadt, 1996 Landesparteisekretär im Burgenland, 1997 Gemeinderat in Eisenstadt, 2005 stv. Bundesparteiobmann, seit 2006 Nationalratsabgeordneter und FPÖ-Behindertensprecher, ab Oktober 2013 Dritter Nationalratspräsident, 2017 bis 2019 Infrastrukturminister (und Regierungskoordinator), war seit September 2019 gewählter Parteichef.