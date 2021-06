Kunasek: Hofers Entscheidung ist zu respektieren“

Die steirischen Freiheitlichen „respektieren diese persönliche Entscheidung“, heißt es dazu in einer Aussendung. „Norbert Hofer hat die Partei in einer äußerst schwierigen Lage übernommen und nun liegen wir in Umfragen tatsächlich wieder bei 20 Prozent. Er hat großartige Arbeit geleistet und die freiheitliche Bewegung mit sicherer Hand wieder konsolidiert“, erklärt FPÖ-Landesparteiobmann Mario Kunasek in einer ersten Reaktion.