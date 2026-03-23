Kaffeehauskultur: Neues ÖFB-Auswärtstrikot ist da

Das neue ÖFB-Auswärtstrikot ist da! Arnautovic, Alaba und Co. symbolisieren in den entsprechenden Präsentations-Features „die feinsinnige Kaffeehauskultur des Landes“, wie es in einer Aussendung heißt.
„Elegant, detailverliebt und geschaffen für große Auftritte“ soll sie sein, die neue ‘Auswärts-Wäsch‘. Das Design, im Grundton weiß, sei eine „Hommage an Jugendstil-Linien, Marmormuster und lebendige Farbakzente“. Für die Präsentations-Bilder und -Videos haben sich die Nationalteam-Kicker um Marko Arnautovic und David Alaba ins Kaffeehaus begeben: Zeitung lesen, Nippen an der Melange, Kartenspielen – viele typischer österreichisch geht‘s wohl kaum.
Für den ÖFB steht bei diesem Auswärtstrikot die klare Verbindung von Leistung, Identität und Wiedererkennbarkeit im Vordergrund. „Gemeinsam mit PUMA haben wir ein Trikot entwickelt, das unsere Nationalteams optimal unterstützt, unsere Kultur reflektiert transportiert und zugleich einen eigenständigen österreichischen Zugang sichtbar macht: modern, funktional und nah an unseren Fans“, sagt ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold.
Vom Kaffeehaus auf den Rasen
Das Auswärtstrikot vereint die Eleganz der österreichischen Kaffeehauskultur mit der Dynamik des Fußballs. Geschwungene goldene Linien, inspiriert vom Jugendstil, verleihen dem Jersey Bewegung und künstlerische Leichtigkeit, während ein feines Marmormuster an die klassischen Kaffeehaustische erinnert. Türkise und magentafarbene Akzente bringen moderne Farbigkeit ins Spiel und verbinden Tradition mit zeitgemäßer Fußballleidenschaft. Österreichisch serviert. Weltweit gespielt.
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