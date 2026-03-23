Kaffeehauskultur: Neues ÖFB-Auswärtstrikot ist da

„Elegant, detailverliebt und geschaffen für große Auftritte“ soll sie sein, die neue ‘Auswärts-Wäsch‘. Das Design, im Grundton weiß, sei eine „Hommage an Jugendstil-Linien, Marmormuster und lebendige Farbakzente“. Für die Präsentations-Bilder und -Videos haben sich die Nationalteam-Kicker um Marko Arnautovic und David Alaba ins Kaffeehaus begeben: Zeitung lesen, Nippen an der Melange, Kartenspielen – viele typischer österreichisch geht‘s wohl kaum.