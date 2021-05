Kickl legt Hofer bei Anklage nun Rücktritt nahe

In der FPÖ hält man sich zu persönlichen Favoriten bedeckt

Warum er der Beste für den Job als Listenerster der FPÖ sei, beantwortete Kickl so: „Ich bin natürlich motiviert, einen Beitrag zu leisten, dieses Land wieder in eine Situation zu bringen, wo nicht der Schwanz mit dem Hund wedelt.“ Hofer reagierte am Dienstag ebenfalls nur knapp auf diese Aussage: „Über Kandidatenlisten wird gesprochen, sobald es Wahlen gibt.“ Ähnlich sehen das auch die Parteikollegen aus den Bundesländern - auch diese wollten sich zu diesem Zeitpunkt nicht klar zu ihrem Favoriten bekennen.