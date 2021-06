Schuss-Attentat am Strand: Österreicher in Haft

Flucht mit falschen Papieren

Aber auch für seine spanische Lebensgefährtin klickten die Handschellen - wegen „Vertuschung eines schweren Verbrechens“. Die 26-Jährige soll damals (wie zwei nun ebenfalls verhaftete Freunde des Hauptverdächtigen) auch am Tatort gewesen sein. In „Bonnie and Clyde“-Manier befand sich das Liebespaar - ausgestattet mit falschen Papieren - seither auf der Flucht und hielt sich nie länger als ein, zwei Tage an einem Ort auf.