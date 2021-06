Das große Hoffen auf einen gewinnbringenden Sommer

Geboten werden soll den Gästen neben Berg, See und Festspielen auch das Thema Sicherheit. „Manche haben uns einen Vorwurf gemacht, dass wir im Winter die Skilifte geöffnet gehalten haben“, meinte Wallner. Aber man hätte bewiesen, dass Skifahren auch zu Pandemiezeiten funktioniert - mit den richtigen Sicherheitsvorkehrungen. Und so steht auch in diesem Sommer Sicherheit für Gäste und Mitarbeiter ganz oben auf der touristischen Prioritätenliste.