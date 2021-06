Das sind die schönsten Kochbücher für Kinder

Für große und kleine Pettersson und Findus-Fans: In diesem liebevoll gestalteten Kochbuch lernen Kinder, wie sie alles, was Findus und Pettersson gerne essen, ganz einfach nachkochen. Von Fleischklößchen über Pfannkuchentorte bis hin zu Zimtschnecken und Gemüsetalern findet man in diesem Buch alles, was das Kinderherz begehrt.