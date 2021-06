Betriebsräte fordern: Alle Details auf den Tisch!

Am Mittwoch in einer Woche werden die Verhandlungen für den Sozialplan fortgesetzt, der in Kraft treten soll, wenn das MAN-Werk in Steyr geschlossen wird. Sollte es hier zu keiner Bewegung kommen, will der Betriebsrat eine Feststellungsklage einreichen, mit der geklärt werden soll, ob die Kündigung des bis 2030 laufenden Standortsicherungsvertrags rechtens war oder die Beschäftigten noch neun Jahre Ansprüche auf Gehälter und Löhne haben.