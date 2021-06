450.000 Euro für: Musikern helfen, Gastro beleben

Wohin die musikalische Reise in den Gastronomiebetrieben in Tirol ab sofort hinführt, wurde am Montag im Gasthof Inntal in Unterperfuss sehr melodiös hörbar. Pianistin und Sängerin Rita Goller sowie ihre Band intonierten eine äußerst ansprechende jazzige Version des altbekannten Volksliedes „In die Berg bin i gern.“ Diese musikalische Einleitung kann man als sichtbares Zeichen der Solidarität zwischen Volksmusik und jeglicher Musik aus anderen Genres sehen und werten.