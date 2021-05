Autobahn-Abfahrtssperren auch im heurigen Sommer

Auch für heuer rechnet das Land Salzburg in den Ferien mit einem starken Reiseverkehr in Richtung Süden. Um die Urlauber mit ihren Fahrzeugen auf der Autobahn zu halten, werden nahezu alle Abfahrten an den Wochenenden gesperrt. Die Abfahrtsperren gelten für den Durchzugsverkehr zwischen dem 10. Juli und dem 12. September immer von 6 bis 20 Uhr. Ziel- und Quellverkehr sind erlaubt. Damit sollen Staus für die Anrainer in den Ortsdurchfahrten und auf den Landstraßen vermieden werden.