Carrie Johnson: Brautkleid war um 50 Euro gemietet

Der britische Regierungschef Boris Johnson hatte seine Verlobte Carrie Symonds am Samstag völlig geheim in der Westminster-Kathedrale in London geheiratet. Die Braut, die als erste seiner Ehefrauen seinen Nachnamen angenommen hat, soll ihrem Mann dabei in ihrem weißen Brautkleid schier den Atem geraubt haben, als sie in der Kirche erschien. „Sie kam den Kirchengang hinunter, und er konnte die Augen nicht von ihr nehmen“, berichtete der „Telegraph“.