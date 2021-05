Sinneswandel: China erlaubt Drei-Kind-Familie

Lebenshaltungskosten in Städten sehr teuer

In den sozialen Medien reagierten viele Nutzer kühl auf die Pläne. Sie verwiesen auf die stark gestiegenen Lebenshaltungskosten in den Städten, weshalb viele Paare auf Kinder ganz verzichten. „Ich bin bereit, drei Kinder zu haben, wenn Sie mir 5 Millionen Yuan (etwa 645.000 Euro) geben“, schrieb ein Nutzer auf dem Kurznachrichtendienst Weibo. Der Kurswechsel solle mit „unterstützenden Maßnahmen einhergehen, die zur Verbesserung der Bevölkerungsstruktur unseres Landes beitragen“, hieß es dem Xinhua-Bericht zufolge. Details wurden nicht genannt.