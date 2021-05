Ed Sheeran sorgt mit „Friends“-Tanz für Lacher

Mischung aus „Ententanz“ und Bockspringen

Was dann kommt, ist eine urkomische Mischung aus „Ententanz“ mit Bockspringen. Das Ganze zu den Originalklängen aus der Serie - genauer gesagt dem eingespielten Zuschauerlachen zusammen mit dem Song „Trouble With Boys“. Die Nummer endet damit, dass Cox in Sheerans Arme springen will, ihn verfehlt und im Gras landet - ehe sie ihn dann auch zu Boden zieht.