Erfolgsstück Indien: „Schnitzeljagd“ durch Provinz

Silbernagl will gute Unterhaltung bieten

Bei den Tiroler Volksschauspielen in Telfs hatte er bisher weder als Darsteller noch als Regisseur ein Engagement. Umso mehr freute es den heute in Deutschland lebenden Mimen, dass ihm Intendant Christoph Nix die Regie für das von Alfred Dorfer und Josef Hader verfasste Kabarett-Stück „Indien“ anbot. Im Gespräch mit der „Tiroler Krone“ meint Silbernagl: „Ich bin kein Mensch, der streitet. Ich bin ein Mensch, der verbindet, und durch meine Arbeit in Telfs das Publikum begeistern will. Ich will eineinhalb Stunden gute Unterhaltung mit tragischen, aber auch komödiantischen Momenten bieten.“