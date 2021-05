Crash mit drei Autos und acht Verletzten

Der schwere Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen ereignete sich am Samstagnachmittag auf Höhe des Sägewerks Schößwendter. Die Hochkönig Bundesstraße musste längere Zeit in beide Richtungen gesperrt werden, ehe die Aufräumarbeiten erledigt und zwei Verletzte ins Krankenhaus Zell am See abtransportiert waren. Um eine Person kümmerte sich das Rote Kreuz, für den zweiten Verletzten musste der Rettungshubschrauber angefordert werden.