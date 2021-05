Neue Hybrid-Variante des Coronavirus entdeckt

Sorgt Mutation für Infektionsanstieg?

Das Auftauchen der neuen Variante könne auch mit dem enormen Anstieg der Infektionszahlen in Vietnam im vergangenen Monat in Zusammenhang stehen. Allein seit Ende April wurden in ganz Vietnam mehr als 3600 Covid-Infektionen in dem 97 Millionen Einwohner fassenden Land gemeldet.