Quarantäne gebrochen: Zwei Jahre für Vietnamesen

Ein Flugbegleiter ist in Vietnam wegen des Brechens der Corona-Quarantäneregeln zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Ein Gericht in Ho-Chi-Minh-Stadt sah es im Prozess als erwiesen an, dass der 29-Jährige der „Verbreitung gefährlicher Infektionskrankheiten“ schuldig ist. Er habe mindestens drei Menschen angesteckt und sei für die Testung weiterer 2000 Personen verantwortlich gewesen, habe somit auch einen finanziellen Aufwand von 170.000 Euro verursacht.