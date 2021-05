Stadt greift nach der Tierheim-Reißleine

Als Steuergeldverschwendung bezeichnet die SPÖ das Vorhaben von Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP), gemeinsam mit dem Land Salzburg eine neue Bleibe für obdachlose Tiere zu schaffen. Wie berichtet, wurde mit dem Gut Aiderbichl bereits ein neuer Träger gefunden. Am Montag wird der Stadtsenat über den Vorschlag abstimmen. Die SPÖ bringt einen Gegenantrag ein. „Besser wäre, den bestehenden Standort zu erweitern“, schlägt SPÖ-Klubobfrau Andrea Brandner vor. „Ich kann keine Doppelstruktur aufbauen, nur weil ich mit dem Betreiber nicht zusammenkomme“, verweist sie auf die missglückte Zusammenarbeit mit dem Tierschutzverein Salzburg, der das derzeitige Heim in der Karolingerstraße führt. Das sieht auch Neos-Gemeinderat Lukas Rößlhuber so: „Ich glaube, das Kommunikationsproblem zwischen Politik und Tierheim ist größer als das Platzproblem.“