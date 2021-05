6500 ballistische Gilets an Polizisten übergeben

Innenminister Karl Nehammer und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (beide ÖVP) haben am Freitag 6500 ballistische Gilets mit Stichschutz an die Wiener Polizei übergeben. „Aufgrund des ansteigenden Aggressionspotenzials bei Amtshandlungen in Hotspot-Bereichen ist die Ausstattung von Polizisten mit einer leichten Schutzausstattung mit Stichschutz erforderlich, die auch über einen längeren Zeitraum getragen werden kann“, so Nehammer.