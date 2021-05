Netzwerken und „soft skills“ für Lehrlinge

Ändern soll sich auch so manches in der Ausbildung, wie WK-Präsident Hans-Peter Metzler erklärte, der die Lehre zu seinem „Kerngeschäft“ zählt. Obwohl die Ausbildung sowohl in der Schule als auch in den meisten Betrieben professionell ablaufe, brauche es wohl zusätzliche Module, in denen „soft skills“ wie Auftreten, Empathie oder auch Teamfähigkeit unterrichtet werden würden. Das ist zwar noch Zukunftsmusik, doch ließ Metzler keinen Zweifel daran, sein Ziel so schnell wie möglich umsetzen zu wollen.