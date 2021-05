Super League: Platini kritisiert UEFA-Chef

Der frühere Europameister war 2015 zusammen mit dem damaligen FIFA-Präsidenten Joseph Blatter von der FIFA-Ethikkommission wegen einer ungeklärten Millionenzahlung des Weltverbandes an Platini suspendiert worden. Die anschließend ausgesprochene Sperre für acht Jahre wurde später im Fall von Platini auf vier Jahre reduziert. Inzwischen könnte der Franzose wieder ein Amt im Fußball ausführen. Platini hatte sich in seiner Amtszeit dafür eingesetzt, dass die ursprünglich für 2020 geplante EM über den Kontinent verteilt stattfinden wird. Er sei nicht zu den Spielen in diesem Jahr eingeladen, sagte er. „Es war meine Idee, aber die UEFA und die Gastgeberländer haben mich offenbar vergessen.“