18 Millionen Euro zur „Stärkung“ am Fliegerhorst

Der bekannte Fliegerhorst Brumowski in Langenlebarn bei Tulln soll autark werden. Mit Projekten wie der Generalsanierung eines Bahnanschlusses, dem Neubau eines Biomasse-Blockheizkraftwerkes sowie der Adaptierung von der bestehenden Heizzentrale soll die mit 1300 Beschäftigten größte Garnison des Landes in Sachen Unabhängigkeit ausgebaut werden. Ab dem kommenden Jahr sind zusätzlich etwa 1,25 Millionen Euro für den Ausbau in den Bereichen Energie-, Wasser- oder Wärmeversorgung und Sanitätsunterstützung vorgesehen.