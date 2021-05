Almziel für Jung und Alt am Fuß des Tschirgants

Herrlicher Ausblick

Es dauert nicht lange, ehe sich zum ersten Mal der Blick hinunter nach Imst, ins Oberinntal und ins Gurgltal öffnet. In gut 1100 Metern geht es rechts ab auf den Steig, der in der Folge – kaum spürbar ansteigend – über dem Gurgltal im lichten Wald hinauf leitet. An einer Aussichtsplattform, die erfreulicherweise aus Holz und nicht – wie sonst üblich – stählern ist, bietet sich eine erste Rast an. Jenseits des Gurgltals türmen sich die vordersten Felsgipfel der Lechtaler Alpen auf.