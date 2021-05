Ein Steg für den „Brückenbauer“ Marko Feingold

Damit Marko Feingold und sein Wirken in Salzburg immer in Erinnerung bleiben, wurde der ehemalige Makartsteg nun nach dem Holocaust-überlebenden „Brückenbauer“ benannt. Am Donnerstag wurde der Marko-Feingold-Steg mit einem Festakt eröffnet. An beiden Enden der Brücke erinnern Gedenktafeln an den Namensgeber.