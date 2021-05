Kein Covid-19-Fall unter 1131 geimpften Kindern

Bei 1131 geimpften Kindern kein Covid-19-Fall

Die Erkenntnisse der jetzt veröffentlichten Studie zur Wirksamkeit des Biontech/Pfizer-Impfstoffs bei Zwölf- bis 15-Jährigen waren allerdings bereits Grundlage für die Notfall-Zulassung des Impfstoffs in den USA in dieser Altersgruppe und liegen der EMA zur Zulassungsprüfung vor, wie die APA am Donnerstag berichtete. In der Studie trat demnach bei mehr als 1000 geimpften Kindern und Jugendlichen kein Covid-19-Fall auf. In der etwa gleich großen, ungeimpften Kontroll-Gruppe waren es 16 Fälle.