Salzburger Polizeischüler mit Einspruch abgeblitzt

Der Mann - er absolvierte damals gerade seine erste Praxisphase auf einer Polizeiinspektion - befand sich kurz vor dem Vorfall gegen 22.30 Uhr mit seinem Privat-Pkw am Heimweg. Er bestritt auch nicht, dass er zu schnell gefahren ist. Allerdings verwies er bereits in seinem ersten Einspruch auf den vor ihm fahrenden Wagen mit italienischem Kennzeichen. Dieser sei nicht nur durch eine zu hohe Geschwindigkeit sondern auch durch ein „extrem gefährliches Fahrverhalten“ aufgefallen. So sei der Pkw vor ihm Schlangenlinien gefahren und habe ohne zu blinken überholt.