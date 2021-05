Milliarden-Schub für steirische Vision

Enery sorgte erst unlängst für Aufsehen, weil man in der Nähe von Plowdiw, der zweitgrößten Stadt Bulgariens, eine 100 Hektar große Fotovoltaikanlage kaufte, die größte des Landes - die „Krone“ hat darüber berichtet. Und das war nur der Anfang. Derzeit hat das erst vor 20 Monaten gegründete Unternehmen, an dem auch der österreichische Kraftwerksentwickler RP Global beteiligt ist, neun Solarparks in Betrieb, auch in Tschechien und der Slowakei - bis Jahresende sollen es 45 sein, „zumindest“, wie es heißt.