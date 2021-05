„Meister-Koch“ bleibt Trainer des UVC Graz

Trotz mehrerer Angebote, darunter von Vize-Meister Aich/Dob, hängt Robert Koch ein weiteres Jahr als Trainer des UVC Graz an, um gemeinsam mit den Steirern das Abenteuer Champions League in Angriff zu nehmen. Auch sein „Co“ Zoltan Mozer bleibt. „Es ist sehr wichtig, dass wir Robert Koch und Zoltan Mozer halten konnten. Robert macht eine ausgezeichnete Arbeit und ist mit Zoltan zusammen ein perfekt eingespieltes Team. Was hier in den letzten Jahren passiert ist, zeigt die gute Arbeit, die gemacht wird,“ so Obmann Andreas Artl in einer Aussendung des Klubs.