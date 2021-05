Harder Ansage: „Wir kämpfen wie die Schweine‘“

Coach Mario Bjelis riskierte viel. Als der Hard-Motor in der zweiten Halbzeit stotterte, brachte der 44-Jährige den lange verletzten Marko Krsmancic. Mit seiner individuellen Stärke sorgte der Serbe für Überraschungsmomente, Hard kam Tor um Tor heran. Während Schwaz-Coach Frank Bergemann in Unterzahl seinen Torhüter am Parkett ließ, brachte Bjelis in der 60. Minute sogar den siebten Feldspieler. Mit Erfolg: Kreisläufer Lukas Schweighofer war nur noch per Foul zu stoppen. Den Strafwurf verwertete der 28-Jährige in der Schlusssekunde eiskalt zum 29:29.