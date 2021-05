Auch Rendi-Wagner sicher: „Öffnungen möglich“

Angesprochen auf die Ermittlungen gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz und Finanzminister Gernot Blümel stellte die Parteichefin klar, dass eine Anklage hier eine „rote Linie“ sei: „Wäre ich Regierungschefin, würde ich in so einem Fall zurücktreten!“ Denn hier gehe es um politische Verantwortung, die wahrgenommen werden müsse. In Summe bezeichnete sie die ganze Affäre, die am Dienstag auch wieder Thema im Ibiza-U-Ausschuss war, als „würdeloses Schauspiel“ der Bundesregierung.