Drogen? Tschechen-Crack stirbt mit nur 32 Jahren

Tschechiens Eishockey trägt Trauer - mit Marek Trončinský ist ein ehemaliger Teamverteidiger unserer nördlichen Nachbarn mit gerade einmal 32 Jahren zu Tode gekommen! Während seiner Karriere war er bei mehreren Klubs in der tschechischen Extraliga, in Großbritannien sowie in der russischen KHL tätig - zuletzt galt er in der rumänischen Liga als einer der herausragendsten Spieler. Offizielle Todesursache wurde keine genannt, laut Medienberichten aus seiner Heimat soll Trončinský allerdings Probleme mit Drogen gehabt haben …