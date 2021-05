Wien: Neue Freundin des „Ex“ mit dem Tod bedroht

Zum Angriff auf den „Ex“ kam es am späten Abend kurz vor 23 Uhr. Doch auch die neue Freundin an der Seite des 51-jährigen Mannes, eine 48-Jährige, geriet ins Visier der 34 Jahre alten Frau. Dem Paar gelang es zwar die Exekutive zu alarmieren, doch noch bevor die Beamten zum Tatort kamen, hatte die Angreiferin die Flucht ergriffen. Eine Sofortfahndung nach der Verdächtigen verlief negativ, hieß es am Dienstag. Es sei eine Festnahmeanordnung erlassen worden, hieß es.