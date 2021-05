Seilbahn-Drama: Bangen um das Leben zweier Kinder

Tödliche Fahrt ins Alpen-Panorama: Beim Absturz einer Gondel am norditalienischen Lago Maggiore haben 13 Menschen am Sonntag ihr Leben verloren. Zwei Kinder im Alter von fünf und neun Jahren wurden der Bergwacht zufolge mit Rettungshubschraubern in eine Klinik in Turin im Piemont geflogen. Ihr Zustand sei kritisch, hieß es am Nachmittag.