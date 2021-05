Wer haftet? Streit um „Ever Given“ weiter ungelöst

Acht Wochen nach der Blockade des Suezkanals kann die „Ever Given“ ihre Fahrt trotz rechtlicher Schritte des japanischen Eigners noch immer nicht fortsetzen. Ein Gericht in Ägypten lehnte am Sonntag die Berufungsklage gegen die Beschlagnahme des Containerschiffs ab. Das Gericht in Ismailia sei nicht zuständig und habe den Fall an ein anderes Gericht verwiesen, so der für die Kanalbehörde auftretende Anwalt. Am dortigen Wirtschaftsgericht ist am kommenden Samstag eine Anhörung geplant.