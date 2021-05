Corona-Ampel könnte bald fünfte Farbe bekommen

Derzeit wird die Farbenpalette der Ampel gut genutzt. Niederösterreich und das Burgenland sind gelb, was mittleres Risiko bedeutet, Vorarlberg ist in der „sehr hohen“ Risikozone „Rot“ eingeordnet, die übrigen Länder liegen dazwischen auf „Orange“, was hohes Risiko meint. Einzig „grün“ darf sich noch kein Bundesland nennen.