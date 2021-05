1:4 gegen Boston! Washington mit Raffl vor dem Aus

Die Washington Capitals mit Michael Raffl stehen in der ersten Play-off-Runde der National Hockey League vor dem Aus. Der Hauptstadtclub unterlag am Freitag den Boston Bruins nach zuvor drei erst in der Overtime entschiedenen Spielen auswärts klar mit 1:4 und geriet in der „best of seven“-Serie 1:3 in Rückstand. Im nächsten Match am Sonntag haben Raffl und Co. aber immerhin in ihrer eigenen Halle die Chance, das vorzeitige Aus abzuwehren.