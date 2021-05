Silver-League-Pleite der ÖVV-Männer gegen Ungarn!

Österreichs Volleyball-Männerteam ist der Start in die Silver League des Europa-Verbandes missglückt! Das ersatzgeschwächte Aufgebot von Teamchef Radovan Gacic mit zwei Neulingen unterlag am Freitagabend in Amstetten gegen Ungarn nach 2:0-Führung mit 2:3 (23,18,-20,-15,-13). Damit sind die Gastgeber am Samstag (20.25 Uhr) gegen Kroatien (3:1 gegen Luxemburg) schon unter Druck. Nur die ersten zwei nach der Rückrunde in Luxemburg steigen in das Final Four auf.