Wolff: „Monaco war für uns ein besonderer Platz“

Monte Carlo - der Glanz- und Glamour-Grand-Prix schlechthin. Für Toto Wolff, Lewis Hamilton und das gesamte Mercedes-Team aber auch ein Wochenende, an dem man einfach mal innehält. Und Niki Laudas gedenkt. Am 20. Mai 2019, sechs Tage vor dem Rennen im Fürstentum, schockte die Nachricht vom Tod der Formel-1-Ikone Sportfans auf der ganzen Welt. „Monte Carlo war für uns schon ein besonderer Platz“, so Wolff.